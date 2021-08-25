Стало відоме ім'я загиблого в День Незалежності бійця в зоні ООС

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На Донбасі 24 серпня загинув український військовий Олександр Аксьонов. Він отримав смертельне поранення через обстріл позицій в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання"Схід"

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook мера Борисполя Володимира Борисенка.

"Сумна звістка зі Сходу ... У зоні проведення антитерористичної операції загинув наш земляк Олександр Аксьонов. Йому було всього 38 років", - зазначив Борисенко.

Нагадаємо, що 24 серпня збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції українських військових в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". В результаті обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.