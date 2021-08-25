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В День независимости от обстрелов погиб украинский военный, еще двое - травмированы
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25 августа 2021, 13:47 1684

Стало известно имя погибшего в День Независимости бойца в зоне ООС

25 августа 2021, 13:47 1684
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Фото из открытых источников
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На Донбассе 24 августа погиб украинский военный Александр Аксенов. Он получил смертельное ранение из-за обстрела позиций в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook мэра Борисполя Владимира Борисенко.

"Печальная весть с Востока ... В зоне проведения антитеррористической операции погиб наш земляк Александр Аксенов. Ему было всего 38 лет", - отметил Борисенко.

Напомним, что 24 августа вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских военных в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

Донбасс ООС военные обстрелы ВСУ

 
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