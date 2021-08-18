За добу на Донбасі зафіксували 11 порушень: окупанти гатили з мінометів, є поранений

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Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.

Так, поблизу Причепилівки бойовики двічі обстрілювали позиції сил ООС зі стрілецької зброї. Неподалік Новолуганського окупанти стріляли зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

З мінометів 120-го та 82-го калібрів обстріли велись в районі Золотого-4, а з мінометів 120-го калібру поблизу селища Піски та населеного пункту Водяне, що біля Донецька.

Крім того, на півночі Луганщини був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

В результаті ворожих обстрілів один військовий зі складу Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан здоров’я пораненого – задовільний", - повідомляють в ООС.

Станом на 7 годину ранку, 18 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Раніше повідомлялось, що в зоні проведення Операції об’єднаних сил, з боку збройних формувань Російської Федерації було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. Один військовослужбовець Збройних сил України поранений.