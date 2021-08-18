09:01  18 серпня
В Україні зросла кількість нових COVID-хворих: ситуація в регіонах
10:04  18 серпня
У семи областях країни без світла залишились 138 населених пунктів
08:09  18 серпня
За добу на Донбасі зафіксували 11 порушень: окупанти гатили з мінометів, є поранений
UA | RU
UA | RU
18 серпня 2021, 08:09 7

За добу на Донбасі зафіксували 11 порушень: окупанти гатили з мінометів, є поранений

18 серпня 2021, 08:09 7
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Протягом минулої доби, 17 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню

Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.

Так, поблизу Причепилівки бойовики двічі обстрілювали позиції сил ООС зі стрілецької зброї. Неподалік Новолуганського окупанти стріляли зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

З мінометів 120-го та 82-го калібрів обстріли велись в районі Золотого-4, а з мінометів 120-го калібру поблизу селища Піски та населеного пункту Водяне, що біля Донецька.

Крім того, на півночі Луганщини був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

В результаті ворожих обстрілів один військовий зі складу Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан здоров’я пораненого – задовільний", - повідомляють в ООС.

Станом на 7 годину ранку, 18 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Раніше повідомлялось, що в зоні проведення Операції об’єднаних сил, з боку збройних формувань Російської Федерації було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. Один військовослужбовець Збройних сил України поранений.

Донбас війна обстріли ООС військова техніка

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Зіга" від Марцінківа: як франківський мер повеселив громадськість своєю черговою ексцентричною ідеєю
Буряк та не його команда. Чому в Запоріжжі будуть дострокові вибори мера та до чого тут Зеленський
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua