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На Донбасі бойовики припинили стріляти по наших бійцях
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15 серпня 2021, 17:37 2400

На Донбасі бойовики припинили стріляти по наших бійцях

15 серпня 2021, 17:37 2400
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з відкритих джерел
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В зоні ООС не зафіксоано жодного порушення режиму припинення вогню

З початку доби 15 серпня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил не зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню.

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення пресцентру ООС.

"Українські воїни контролють ситуації в зоні проведення Операції об'єднаних сил з відсічні та стримування збройної агресії Росії та дотримуються режиму припинення вогню", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, що минулої доби в зоні ООС також не було зафіксовано порушень режиму тиші

ООС Донбас тиша обстріл

 
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