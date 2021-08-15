На Донбасі бойовики припинили стріляти по наших бійцях
В зоні ООС не зафіксоано жодного порушення режиму припинення вогню
З початку доби 15 серпня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил не зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню.
Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення пресцентру ООС.
"Українські воїни контролють ситуації в зоні проведення Операції об'єднаних сил з відсічні та стримування збройної агресії Росії та дотримуються режиму припинення вогню", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, що минулої доби в зоні ООС також не було зафіксовано порушень режиму тиші
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Екологічна катастрофа у Житомирі: чи всидить знову на своєму місці очільник "Житомирводоканалу"
Скандал в Конотопі: "шкурняки" депутатів чи глобальна кампанія з упокорення мерів