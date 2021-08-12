Терористи "ДНР" у п'ятницю відкриють КПВВ поблизу окупованого Донецька

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Про це пише RegioNews з посиланням на "Новини Донбасу".

Перетнути лінію зіткнення на в'їзд і виїзд можна буде з 9: 00 до 16: 30.

Для виїзду з окупованих територій потрібно мати реєстрацію на підконтрольній Україні території. Для в'їзду необхідно заздалегідь отримати дозвіл так званого "міжвідомчого штабу ДНР".

При в'їзді на окуповану частину Донецької області потрібно заповнити бланк-згоду "на направлення в стаціонарне відділення закладу охорони здоров'я для проведення обстеження". Або, за бажанням, можна здати експрес-тест на коронавірус вартістю близько 1900 рублів (730 гривень). При цьому в'їжджаючим на тимчасово окуповану територію рекомендують запастися рублями, оскільки обмінних пунктів на КПП "Оленівка" немає. Результати тесту можна отримати протягом 15 хвилин.

У разі негативного результату потрібно дати згоду на 14-денну самоізоляцію вдома. В разы позитивного результату тесту-людину направлять в лікарняний стаціонар для проведення подальшого обстеження.

При в'їзді на територію вільної України необхідно здавати експрес-тест на антиген коронавірусу та встановлювати мобільний додаток "Дій. Вдома", який контролює самоізоляцію.

У той же час при негативному тесті на COVID-19, людині не потрібно йти на самоізоляцію. Самоізоляцію також не потрібно проходити людям, у яких є документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, або довідки 063-О про перше щеплення за курсом вакцинації.

Однак українські прикордонники не братимуть до уваги вакцинацію препаратом" Супутник V", тому що ця вакцина не була включена Всесвітньою організацією охорони здоров'я до переліку для використання в надзвичайних ситуаціях. Термін самоізоляції становить 10 днів і починається через 72 години з моменту перетину КПВВ.