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12 августа 2021, 14:01 629

Терорристы "ДНР" в пятницу откроют КПВВ возле оккупированого Донецка

12 августа 2021, 14:01 629
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Фото из открытых источников
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13 августа, террористы "ДНР" откроют движение через пункт пропуска "Еленовка" возле оккупированного Донецка.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Новости Донбасса".

Пересечь линию соприкосновения на въезд и выезд можно будет с 9:00 до 16:30.

Для выезда из оккупированных территорий нужно иметь регистрацию на подконтрольной Украине территории. Для въезда необходимо заранее получить разрешение так называемого "межведомственного штаба ДНР".

При въезде на оккупированную часть Донецкой области нужно заполнить бланк-согласие "на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования". Либо, при желании, можно сдать экспресс-тест на коронавирус стоимостью около 1900 рублей (730 гривен). При этом въезжающим на временно оккупированную территорию рекомендуют запастись рублями, поскольку обменных пунктов на КПП "Еленовка" нет. Результаты теста можно получить в течение 15 минут.

В случае отрицательного результата нужно дать согласие на 14-дневную самоизоляцию дома. При положительном результате теста - человека направят в больничный стационар для проведения дальнейшего обследования.

При въезде на территорию свободной Украины необходимо сдавать экспресс-тест на антиген коронавируса и устанавливать мобильное приложение "Дій. Вдома", которое контролирует самоизоляцию.

В тоже время при отрицательном тесте на COVID-19, человеку не нужно уходить на самоизоляцию. Самоизоляцию также не нужно проходить людям, у которых есть документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, или справки 063-О о первой прививке по курсу вакцинации.

Однако украинские пограничники не будут принимать во внимание вакцинацию препаратом "Спутник V", потому что эта вакцина не была включена Всемирной организацией здравоохранения в перечень для использования в чрезвычайных ситуациях. Срок самоизоляции составляет 10 дней и начинается через 72 часа с момента пересечения КПВВ.

Донбасс КПВВ COVID-19 тесты

 
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