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Доба в ООС: зафіксовано чотири порушення, над Луганщиною кружляв безпілотник бойовиків
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02 серпня 2021, 08:09 28

Доба в ООС: зафіксовано чотири порушення, над Луганщиною кружляв безпілотник бойовиків

02 серпня 2021, 08:09 28
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 1 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню

Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.

Так, поблизу населеного пункту Авдіївка збройні формування окупантів обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У напрямку Катеринівки окупанти відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Неподалік населеного пункту Попасна ворог вів вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

На Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських військових немає. Станом на 7 годину ранку, 2 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 31 липня на Донбасі було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

ООС війна обстріл Донбас військова техніка

 
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