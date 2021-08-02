Доба в ООС: зафіксовано чотири порушення, над Луганщиною кружляв безпілотник бойовиків

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Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.

Так, поблизу населеного пункту Авдіївка збройні формування окупантів обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У напрямку Катеринівки окупанти відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Неподалік населеного пункту Попасна ворог вів вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

На Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських військових немає. Станом на 7 годину ранку, 2 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 31 липня на Донбасі було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.