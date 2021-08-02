Сутки в ООС: зафиксировано четыре нарушения, над Луганщиной кружил беспилотник боевиков

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки, 1 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

Так, вблизи населенного пункта Авдеевка вооруженные формирования оккупантов обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Катериновки оккупанты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку населенного пункта Попасная враг вел огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

На Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских военных нет. По состоянию на 7 часов утра 2 августа нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 31 июля на Донбассе было зафиксировано 7 нарушений режима прекращение огня со стороны российско-оккупационных войск.