На Донбасі зафіксовано сім порушень режиму "тиші" та травмовано українського воїна
Протягом минулої доби, 31 липня, зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ
Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.
Так, неподалік Водяного, що на Приазов'ї, противник 4 рази обстрілював позиції наших воїнів з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Біля Новолуганського ворог відкривав вогонь з підствольних гранатометів, а у напрямку Шумів бойовики вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
В результаті обстрілів один військовий зі складу Об'єднаних сил дістав осколкове поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан пораненого – середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.
Станом на 7 годину ранку, 1 серпня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Бойовики вели обстріл біля населеного пункту Авдіївка.
Раніше повідомлялось, що бойовики обстріляли українські позиції біля Водяного і запускали безпілотники.