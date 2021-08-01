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На Донбасі зафіксовано сім порушень режиму "тиші" та травмовано українського воїна
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01 серпня 2021, 10:29 32

На Донбасі зафіксовано сім порушень режиму "тиші" та травмовано українського воїна

01 серпня 2021, 10:29 32
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 31 липня, зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ

Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.

Так, неподалік Водяного, що на Приазов'ї, противник 4 рази обстрілював позиції наших воїнів з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля Новолуганського ворог відкривав вогонь з підствольних гранатометів, а у напрямку Шумів бойовики вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

В результаті обстрілів один військовий зі складу Об'єднаних сил дістав осколкове поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан пораненого – середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Станом на 7 годину ранку, 1 серпня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Бойовики вели обстріл біля населеного пункту Авдіївка.

Раніше повідомлялось, що бойовики обстріляли українські позиції біля Водяного і запускали безпілотники.

ООС війна обстріл військова техніка Донбас

 
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