На Донбасі зафіксовано два порушення перемир'я, втрат серед українських військових немає
Від початку цієї доби зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Окупанти продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи
Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.
Так, в районі населеного пункту Авдіївка окупанти обстріляли позиції українських військових з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
На Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10".
Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських військових немає.
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ", - додали у штабі.
Нагадаємо, 31 липня на Донбасі було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.