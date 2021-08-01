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На Донбасі зафіксовано два порушення перемир'я, втрат серед українських військових немає
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01 серпня 2021, 18:11 5

На Донбасі зафіксовано два порушення перемир'я, втрат серед українських військових немає

01 серпня 2021, 18:11 5
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Фото: з відкритих джерел
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Від початку цієї доби зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Окупанти продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи

Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.

Так, в районі населеного пункту Авдіївка окупанти обстріляли позиції українських військових з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10".

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських військових немає.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ", - додали у штабі.

Нагадаємо, 31 липня на Донбасі було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Донбас ООС війна військова техніка обстріли

 
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