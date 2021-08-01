На Донбассе зафиксировано два нарушения перемирия, потерь среди украинских военных нет
С начала этих суток зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Оккупанты продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы
Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.
Так, в районе населенного пункта Авдеевка оккупанты обстреляли позиции украинских военных из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".
Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских военных нет.
Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК уведомила представителей миссии ОБСЕ", - добавили в штабе.
Напомним, 31 июля на Донбассе было зафиксировано 7 нарушений режима прекращение огня со стороны российско-оккупационных войск.