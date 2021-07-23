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Доба в ООС: ворог обстріляв позиції ЗСУ з гранатометів та мінометів
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23 липня 2021, 08:09 15

Доба в ООС: ворог обстріляв позиції ЗСУ з гранатометів та мінометів

23 липня 2021, 08:09 15
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 22 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 3 обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі штабу ООС.

Так, поблизу Водяного, що біля Донецька, окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік селища Піски російські найманці двічі обстрілювали українські позиції з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Станом на 7 годину ранку, 23 липня, зафіксоване 1 порушення режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу Опитного ворог обстріляв українські позиції з мінометів 120-го калібру.

Бойових втрат за минулу та поточну добу внаслідок ворожого вогню немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 21 липня окупанти тричі зірвали "тишу" на Донбасі й поранили українського воїна.

Донбас війна обстріли військова техніка ООС

 
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