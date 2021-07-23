Доба в ООС: ворог обстріляв позиції ЗСУ з гранатометів та мінометів
Протягом минулої доби, 22 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 3 обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі штабу ООС.
Так, поблизу Водяного, що біля Донецька, окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік селища Піски російські найманці двічі обстрілювали українські позиції з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Станом на 7 годину ранку, 23 липня, зафіксоване 1 порушення режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу Опитного ворог обстріляв українські позиції з мінометів 120-го калібру.
Бойових втрат за минулу та поточну добу внаслідок ворожого вогню немає", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 21 липня окупанти тричі зірвали "тишу" на Донбасі й поранили українського воїна.