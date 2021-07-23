Сутки в ООС: враг обстрелял позиции ВСУ из гранатометов и минометов

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За прошедшие сутки, 22 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС.

Так, вблизи Водяного, что возле Донецка, оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от поселка Пески российские наемники дважды обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

По состоянию на 7 часов утра, 23 июля, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. В частности, вблизи Опытного враг обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра.

Боевых потерь за минувшие и текущие сутки в результате вражеского огня нет", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 июля оккупанты трижды сорвали "тишину" на Донбассе и ранили украинского воина.