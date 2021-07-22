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На Донбасі з початку доби зафіксували три порушення режиму "тиші"
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22 липня 2021, 18:06 27

На Донбасі з початку доби зафіксували три порушення режиму "тиші"

22 липня 2021, 18:06 27
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Фото: з відкритих джерел
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З початку доби 22 липня зафіксовано 3 обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойових втрат серед українських військових внаслідок ворожого вогню немає

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресцентрі штабу Операції Об'єднаних сил.

Так, поблизу Водяного, що біля Донецька, окупанти здійснили обстріл з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік від селища Піски бойовики двічі обстріляли українські позиції з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає. На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 липня окупанти тричі зірвали "тишу" на Донбасі й поранили нашого воїна.

Донбас ООС війна військова техніка обстріли

 
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