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На Донбассе с начала суток зафиксировали три нарушения режима "тишины"
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22 июля 2021, 18:06 25

На Донбассе с начала суток зафиксировали три нарушения режима "тишины"

22 июля 2021, 18:06 25
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Фото: из открытых источников
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С начала суток 22 июля зафиксировано 3 обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Боевых потерь среди украинских военных в результате вражеского огня нет

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.

Так, вблизи Водяного, что возле Донецка, оккупанты совершили обстрел из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку от поселка Пески боевики дважды обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Боевых потерь вследствие вражеского огня нет. На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 июля оккупанты трижды сорвали "тишину" на Донбассе и ранили нашего воина.

Донбасс ООС война военная техника обстрелы

 
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