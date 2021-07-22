На Донбассе с начала суток зафиксировали три нарушения режима "тишины"
С начала суток 22 июля зафиксировано 3 обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Боевых потерь среди украинских военных в результате вражеского огня нет
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.
Так, вблизи Водяного, что возле Донецка, оккупанты совершили обстрел из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку от поселка Пески боевики дважды обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Боевых потерь вследствие вражеского огня нет. На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.
Напомним, 21 июля оккупанты трижды сорвали "тишину" на Донбассе и ранили нашего воина.