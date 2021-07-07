За добу жодного обстрілу: на Донбасі панує "тиша"
Протягом минулої доби, 6 липня, та станом на 7 годину ранку, 7 липня, порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано
Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.
Бойових втрат серед військових Збройних Сил України немає", - зазначають у штабі.
Наголошується, що українські воїни продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.
Нагадаємо, 5 липня бойовики вбили українського воїна та поранили ще трьох бійців.
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