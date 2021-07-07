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За добу жодного обстрілу: на Донбасі панує "тиша"
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07 липня 2021, 08:11 75

За добу жодного обстрілу: на Донбасі панує "тиша"

07 липня 2021, 08:11 75
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 6 липня, та станом на 7 годину ранку, 7 липня, порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано

Як передає RegioNews, про це повідомили у штабі ООС.

Бойових втрат серед військових Збройних Сил України немає", - зазначають у штабі.

Наголошується, що українські воїни продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.

Нагадаємо, 5 липня бойовики вбили українського воїна та поранили ще трьох бійців.

бойовики військова техніка обстріли війна режим ООС

 
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