08:49  07 июля
В Украине выявили еще 610 новых случаев COVID-19
08:31  07 июля
СНБО ввел санкции против 100 украинцев вслед за Минфином США
08:11  07 июля
За сутки ни одного обстрела: на Донбассе царит "тишина"
UA | RU
UA | RU
07 июля 2021, 08:11 83

За сутки ни одного обстрела: на Донбассе царит "тишина"

07 июля 2021, 08:11 83
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки, 6 июля, и по состоянию на 7 часов утра, 7 июля, нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

Боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет", - сообщают в штабе.

Отмечается, что украинские воины продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Напомним, 5 июля боевики убили украинского воина и ранили еще трех бойцов.

боевики военная техника обстрелы война режим ООС

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Не могу уволить Татарова. Как Зеленский поставил жирную точку на попытках украинцев достучаться до него через петиции
Попытка номер три: сможет ли франковский мэр Марцинкив сдвинуть с места легендарный долгострой
Все публикации »
Владимир Фесенко
Михаил Басараб
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua