За сутки ни одного обстрела: на Донбассе царит "тишина"
За прошедшие сутки, 6 июля, и по состоянию на 7 часов утра, 7 июля, нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано
Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.
Боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет", - сообщают в штабе.
Отмечается, что украинские воины продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.
Напомним, 5 июля боевики убили украинского воина и ранили еще трех бойцов.
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