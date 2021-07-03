На Донбасі зафіксували вісім нових порушень: окупанти гатили з ракетних комплексів
Від початку цієї доби зафіксовано 8 обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Так, поблизу населеного пункту Невельське збройні бойовики тричі обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру. В районі населеного пункту Чермалик окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
З протитанкових ракетних комплексів були обстріляні позиції ООС поблизу Опитного, а в районі Золотого-4 російські найманці тричі застосували станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети.
Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.
Нагадаємо, 2 липня було зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.
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