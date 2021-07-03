На Донбассе зафиксировали восемь новых нарушений: оккупанты били из ракетных комплексов
С начала этих суток зафиксировано 8 обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Так, вблизи населенного пункта Невельское, боевики трижды обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра. В районе населенного пункта Чермалык оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Из противотанковых ракетных комплексов были обстреляны позиции ООС вблизи Опытного, а в районе Золотого-4 российские наемники трижды применили станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.
Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.
Напомним, 2 июля было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
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