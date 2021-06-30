Доба в ООС: зафіксовано чотири порушення режиму "тиші"

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Протягом минулої доби, 29 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Біля Невельського та Красногорівки противник застосовував міномети 120-го калібру. Неподалік Луганського ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Окрім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника був вчасно подавлений засобами РЕБ.

Станом на 7 годину ранку, 30 червня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Неподалік Золотого-4 та Новоселівки противник застосував протитанкові гранатомети, а неподалік Новгородського стріляв з мінометів 82-го калібру.

Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

Раніше повідомлялось, що окупанти на Донбасі тричі обстрілювали позиції ЗСУ і запускали безпілотники.