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Сутки в ООС: зафиксировано четыре нарушения режима "тишины"
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30 июня 2021, 08:11 11

Сутки в ООС: зафиксировано четыре нарушения режима "тишины"

30 июня 2021, 08:11 11
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 29 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

У Невельского и Красногоровки противник применял минометы 120-го калибра. Неподалеку Луганского враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.

По состоянию на 7 часов утра, 30 июня, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Неподалеку от Золотого-4 и Новоселовки противник применил противотанковые гранатометы, а неподалеку Новгородского стрелял из минометов 82-го калибра.

Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

Ранее сообщалось, что оккупанты на Донбассе трижды обстреливали позиции ВСУ и запускали беспилотники.

Донбасс ООС война военная техника ВСУ

 
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