На Донеччині сталася смертельна ДТП: п’яний водій збив двох дітей та чоловіка

Чоловік від тяжких травм помер в лікарні

Чоловік від тяжких травм помер в лікарні

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У Донецькій області п’яний водій збив двох дітей та чоловіка, які перебували на узбіччі дороги. В поліції розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомляє відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури, передає RegioNews.

Так, 23-річний мешканець м. Покровська, перебуваючи за кермом Geely у стані алкогольного сп’яніння, допустив під час руху заднім ходом наїзд кузовом автомобіля на двох малолітніх дітей та чоловіка, які перебували на узбіччі.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 9-річний хлопчик та 13-річна дівчинка отримали забої, а 45-річний батько останньої - тяжкі тілесні ушкодження, від яких наступного дня помер у реанімаційному відділенні міської лікарні.

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо воно спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Нагадаємо, в ніч на 1 травня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у центрі Києва одна людина загинула, двоє - травмовані.