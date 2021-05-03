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03 мая 2021, 16:29 417

В Донецкой области произошло смертельное ДТП: пьяный водитель сбил двух детей и мужчину

03 мая 2021, 16:29 417
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Мужчина от тяжелых травм скончался в больнице
Фото: Facebook
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В Донецкой области пьяный водитель сбил двух детей и мужчину, которые находились на обочине дороги. В полиции начато уголовное производство.

Об этом сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры, передает RegioNews.

Так, 23-летний житель г. Покровска, находясь за рулем Geely в состоянии алкогольного опьянения, допустил во время движения задним ходом наезд кузовом автомобиля на двух малолетних детей и мужчину, которые находились на обочине.

В результате дорожно-транспортного происшествия 9-летний мальчик и 13-летняя девочка получили ушибы, а 45-летний отец последней - тяжкие телесные повреждения, от которых на следующий день скончался в реанимационном отделении городской больницы.

Начато уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, если оно повлекло смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

Напомним, в ночь на 1 мая в результате дорожно-транспортного происшествия в центре Киева один человек погиб, двое-травмированы.

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