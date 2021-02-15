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15 лютого 2021, 08:11 798

Обстріли та загибель військових: на Донбасі зафіксовано чергові порушення з боку бойовиків

15 лютого 2021, 08:11 798
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Ситуація контрольована, вважають у штабі ООС
Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 14 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь по наших позиціях зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", біля Новоолександрівки, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Неподалік населеного пункту Новолуганське, під час переміщення на позиції, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються", - зазначають у штабі.

Від початку поточної доби, 15 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше в зоні ООС в результаті підриву невідомого пристрою загинули троє військовослужбовців Збройних Сил України.

Донбас ООС війна військова техніка бойовики

 
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