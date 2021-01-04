Ситуація в ООС: від початку доби на Донбасі спостерігається "тиша"

Серед наших воїнів бойових втрат і поранень не було

Серед наших воїнів бойових втрат і поранень не було

Фото: з відкритих джерел

За попередню добу, 3 грудня, на Донбасі в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Більшість з обстрілів ворог здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Так, поблизу населених пунктів Мар’їнка, Лебединське та Красногорівка противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Біля Лебединського, Пісків та Мар’їнки – з великокаліберних кулеметів, а неподалік Водяного, що на Приазов’ї – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Південного російсько-окупаційні війська вели вогонь в бік українських позицій з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а біля Світлодарська – з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Від початку поточної доби, 4 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше на Донбасі в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.