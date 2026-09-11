На Київщині рятувальники локалізували пожежу на складі: під час гасіння ворог завдав повторного удару
Пізно ввечері 10 вересня росіяни атакували складські приміщення у Бучанському районі. Виникла масштабна пожежа
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Під час ліквідації пожежі ворог завдав повторного удару. Попри небезпеку, рятувальники продовжили роботу.
Наразі пожежа локалізована – поширення вогню немає. Роботи з ліквідації наслідків тривають.
Нагадаємо, майже весь день 10 вересня Київська область перебувала під атакою російських ударних дронів. Склад у Бучанському районі, на якому спалахнула масштабна пожежа – цивільного призначення.
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