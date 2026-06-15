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15 червня 2026, 16:56

Зловживання на мільйон: на Криворіжжі викрили керівника держпідприємства на незаконних преміях

15 червня 2026, 16:56
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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Криворізькі правоохоронці повідомили про підозру директору філії державного підприємства за зловживання службовим становищем

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Обіймаючи посаду виконувача обов’язків директора державного підприємства, створеного на базі установи виконання покарань, посадовець безпідставно нарахував працівникам премії на суму понад мільйон гривень.

Правоохоронці задокументували, що у 2024 році фігурант нарахував премії 9 працівникам підприємства у розмірі 15 посадових окладів кожному за підсумками роботи у 2023 році.

Однак, колективним договором підприємства передбачено, що працівники можуть бути премійовані у граничному розмірі, який не перевищує одного посадового окладу. Загалом збитки державі оцінюються у сумі понад мільйон гривень.

Протиправну схему задокументували співробітники відділення поліції № 2 Криворізького РУП.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 ККУ — зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Нагадаємо, що криворізькі поліцейські затримали підозрюваного у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Злочин стався ввечері 13 червня в одному з розважальних закладів міста.

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