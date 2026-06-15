Зловживання на мільйон: на Криворіжжі викрили керівника держпідприємства на незаконних преміях

Фото: поліція Дніпропетровської області

Криворізькі правоохоронці повідомили про підозру директору філії державного підприємства за зловживання службовим становищем

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

Обіймаючи посаду виконувача обов’язків директора державного підприємства, створеного на базі установи виконання покарань, посадовець безпідставно нарахував працівникам премії на суму понад мільйон гривень.

Правоохоронці задокументували, що у 2024 році фігурант нарахував премії 9 працівникам підприємства у розмірі 15 посадових окладів кожному за підсумками роботи у 2023 році.

Однак, колективним договором підприємства передбачено, що працівники можуть бути премійовані у граничному розмірі, який не перевищує одного посадового окладу. Загалом збитки державі оцінюються у сумі понад мільйон гривень.

Протиправну схему задокументували співробітники відділення поліції № 2 Криворізького РУП.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 ККУ — зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Нагадаємо, що криворізькі поліцейські затримали підозрюваного у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Злочин стався ввечері 13 червня в одному з розважальних закладів міста.