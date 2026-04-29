29 квітня 2026, 21:30

Російського агента, який допомагав окупантам просуватися до Костянтинівки, засудили на 15 років

29 квітня 2026, 21:30
Фото: Офіс Генерального прокурора
Прокурори довели вину 32-річного чоловіка, який допомагав армії РФ у просуванні до Костянтинівки. Суд визнав його винним у державній зраді та призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Про це повідомив Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Засуджений у 2018 році переїхав з окупованого Луганська до Костянтинівки. Поділяючи проросійські погляди, він спілкувався в Telegram із представниками ворожих ресурсів, а згодом вийшов на контакт зі співробітником генштабу ЗС РФ і погодився працювати на ворога.

У серпні–вересні 2024 року агент збирав розвіддані: встановлював місця дислокації українських військових, відстежував рух техніки (БМП, танків), фіксував координати мостів і гідротехнічних споруд. Інформацію передавав разом зі скриншотами карт і місцевості, вказував на вразливі ділянки логістики та навіть пропонував провести додаткову аеророзвідку.

У листуванні не приховував підтримки агресора, висловлював сподівання на окупацію регіону та наголошував, що вони "роблять спільну справу”.

У жовтні 2024 року його викрили та взяли під варту.

Нагадаємо, що суд визнав винним та засудив до 15 років агента ФСБ, який допомагав російським окупантам прокладати шлях до адміністративних кордонів Дніпропетровської області, коригуючи вогонь по українських позиціях під час запеклих боїв на Новопавлівському напрямку.

Донецька область Костянтинівка суд
