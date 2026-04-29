Російського агента, який допомагав окупантам просуватися до Костянтинівки, засудили на 15 років

Прокурори довели вину 32-річного чоловіка, який допомагав армії РФ у просуванні до Костянтинівки. Суд визнав його винним у державній зраді та призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Про це повідомив Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Засуджений у 2018 році переїхав з окупованого Луганська до Костянтинівки. Поділяючи проросійські погляди, він спілкувався в Telegram із представниками ворожих ресурсів, а згодом вийшов на контакт зі співробітником генштабу ЗС РФ і погодився працювати на ворога.

У серпні–вересні 2024 року агент збирав розвіддані: встановлював місця дислокації українських військових, відстежував рух техніки (БМП, танків), фіксував координати мостів і гідротехнічних споруд. Інформацію передавав разом зі скриншотами карт і місцевості, вказував на вразливі ділянки логістики та навіть пропонував провести додаткову аеророзвідку.

У листуванні не приховував підтримки агресора, висловлював сподівання на окупацію регіону та наголошував, що вони "роблять спільну справу”.

У жовтні 2024 року його викрили та взяли під варту.

