"Липові" бойові: нацгвардійцям нарахували 12 млн грн без виконання завдань на Дніпропетровщині

Двом полковникам – колишньому командиру та його першому заступнику однієї з військових частин Національної гвардії України – повідомлено про підозру у справі щодо багатомільйонних виплат за фактично не виконані завдання

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що в березні 2025 року посадовці нарахували і виплатили 164 військовослужбовцям додаткову винагороду за грудень 2024 – лютий 2025 року нібито за виконання бойових і спеціальних завдань, зокрема утримання взводних опорних пунктів.

Встановлено, що підрозділу було визначено утримання семи таких пунктів у Криворізькому районі Дніпропетровської області поза районом бойових дій, проте фактичне виконання цих завдань у зазначений період документально не підтверджено.

У середньому кожен військовослужбовець отримав 85-90 тис. грн за три місяці. Загальні збитки державі перевищили 11,9 млн грн.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 4 ст. 425 КК України – недбале ставлення до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану.

