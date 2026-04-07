14:24  07 квітня
На Харківщині 16-річна дівчинка народила дитину від рідного батька
12:13  07 квітня
На Рівненщині досі шукають 4-річного хлопчика: до операції залучили підводні дрони
09:46  07 квітня
На Львівщині перекинувся легковик: водій загинув
07 квітня 2026, 13:39

"Липові" бойові: нацгвардійцям нарахували 12 млн грн без виконання завдань на Дніпропетровщині

Фото: Прокуратура України
Двом полковникам – колишньому командиру та його першому заступнику однієї з військових частин Національної гвардії України – повідомлено про підозру у справі щодо багатомільйонних виплат за фактично не виконані завдання

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що в березні 2025 року посадовці нарахували і виплатили 164 військовослужбовцям додаткову винагороду за грудень 2024 – лютий 2025 року нібито за виконання бойових і спеціальних завдань, зокрема утримання взводних опорних пунктів.

Встановлено, що підрозділу було визначено утримання семи таких пунктів у Криворізькому районі Дніпропетровської області поза районом бойових дій, проте фактичне виконання цих завдань у зазначений період документально не підтверджено.

У середньому кожен військовослужбовець отримав 85-90 тис. грн за три місяці. Загальні збитки державі перевищили 11,9 млн грн.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 4 ст. 425 КК України – недбале ставлення до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, майор ЗСУ на Сумщині незаконно привласнив 1,7 млн грн через "бойові" виплати. Офіцера обвинувачують у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає покарання до 6 років позбавлення волі.

Продавали бронь і виїзд за кордон: під підозрою очільник Луганської федерації боксу
07 квітня 2026, 12:44
Директор медзакладу на Тернопільщині організував схему виготовлення та видачі фіктивних документів для виїзду за кордон
03 квітня 2026, 16:55
На Черкащині ухилянтів "рятували" прямо на "швидкій"
02 квітня 2026, 19:05
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
Безкоштовна медична допомога для УБД та постраждалих від війни: що потрібно знати
07 квітня 2026, 15:10
Російський удар по маршрутці в Нікополі: вже четверо загиблих
07 квітня 2026, 14:41
На Харківщині 16-річна дівчинка народила дитину від рідного батька
07 квітня 2026, 14:24
Терор у Корабельному районі Херсона: росіяни вбили трьох людей і поранили сімох
07 квітня 2026, 13:58
Російський олігарх і "ядерка": коли істерія перетворюється на загрозу
07 квітня 2026, 13:16
Законопроєкт про повоєнні вибори: дедлайни були нереалістичними від початку
07 квітня 2026, 12:55
Продавали бронь і виїзд за кордон: під підозрою очільник Луганської федерації боксу
07 квітня 2026, 12:44
Росіяни обстріляли Херсон: троє загиблих, поранено 14-річну дитину
07 квітня 2026, 12:26
На Рівненщині досі шукають 4-річного хлопчика: до операції залучили підводні дрони
07 квітня 2026, 12:13
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
Всі публікації »
