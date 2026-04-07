"Липовые" боевые: нацгвардейцам насчитали 12 млн грн без выполнения заданий на Днепропетровщине

Двум полковникам – бывшему командиру и его первому заместителю одной из воинских частей Национальной гвардии Украины – сообщено о подозрении по делу о многомиллионных выплатах за фактически не выполненные задачи

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что в марте 2025 года чиновники насчитали и выплатили 164 военнослужащим дополнительное вознаграждение за декабрь 2024 – февраль 2025 якобы за выполнение боевых и специальных задач, в том числе содержание взводных опорных пунктов.

Установлено, что подразделение было определено содержание семи таких пунктов в Криворожском районе Днепропетровской области вне района боевых действий, однако фактическое выполнение этих задач в указанный период документально не подтверждено.

В среднем каждый военнослужащий получил 85-90 тыс. грн за три месяца. Общий ущерб государству превысил 11,9 млн грн.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 4 ст. 425 УК Украины – небрежное отношение к военной службе, что повлекло тяжкие последствия в условиях военного положения.

