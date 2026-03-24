У Рівному чоловік пошкодив квіти біля стели загиблого військового

Інцидент стався на Майдані Незалежності біля стели загиблого захисника. Там чоловік пошкодив корзину з квітами та перекинув землю. Місцева жителька повідомила про це правоохоронцям.

Поліція знайшла 52-річного чоловіка, який це зробив. За його словами, він був п'яний і просто впав. Він також вибачився перед рідними і переконує, що не мав злих намірів. Правоохоронці склали відносно чоловіка адмінпротокол за ст.173 КУпАП (дрібне хуліганство).

Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили про підозру 40-річному жителю Черкас, який на "Алеї Героїв" зірвав два прапори з шевроном підрозділу особливого призначення "Котик", а також викрав воскову свічку та статуетку.