24 березня 2026, 16:50

У Рівному чоловік пошкодив квіти біля стели загиблого військового

Фото: Національна поліція
У Рівному правоохоронці затримали чоловіка. Він пошкодив квіти біля стели загиблого Героя

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Інцидент стався на Майдані Незалежності біля стели загиблого захисника. Там чоловік пошкодив корзину з квітами та перекинув землю. Місцева жителька повідомила про це правоохоронцям.

Поліція знайшла 52-річного чоловіка, який це зробив. За його словами, він був п'яний і просто впав. Він також вибачився перед рідними і переконує, що не мав злих намірів. Правоохоронці склали відносно чоловіка адмінпротокол за ст.173 КУпАП (дрібне хуліганство).

Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили про підозру 40-річному жителю Черкас, який на "Алеї Героїв" зірвав два прапори з шевроном підрозділу особливого призначення "Котик", а також викрав воскову свічку та статуетку.

військові вандалізм Рівненська область
