На Дніпропетровщині вівчарка пошматувала обличчя дівчині під час стріму в TікТоk

Фото з відкритих джерел

Інцидент стався у Кривому Розі. Там дівчина постраждала від нападу тварини

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Це сталось під час стріму в TікТоk, який вела постраждала. Хлопець дівчини має двох німецьких вівчарок. Молодша тварина вкусила дівчину, коли та вечеряла. Після укусів у постраждалої пошкоджені ніс та верхня губа, наклали кілька десятків швів.

Що стосується нападу тварини на дівчину під час стріму в TікТоk, інформацію підтвердили правоохоронці. Цей інцидент стався 14 березня. Що сталось із твариною - невідомо. За словами місцевих жителів, тварину більше не бачили.

