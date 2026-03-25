На Дніпропетровщині вівчарка пошматувала обличчя дівчині під час стріму в TікТоk
Інцидент стався у Кривому Розі. Там дівчина постраждала від нападу тварини
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
Це сталось під час стріму в TікТоk, який вела постраждала. Хлопець дівчини має двох німецьких вівчарок. Молодша тварина вкусила дівчину, коли та вечеряла. Після укусів у постраждалої пошкоджені ніс та верхня губа, наклали кілька десятків швів.
Що стосується нападу тварини на дівчину під час стріму в TікТоk, інформацію підтвердили правоохоронці. Цей інцидент стався 14 березня. Що сталось із твариною - невідомо. За словами місцевих жителів, тварину більше не бачили.
Нагадаємо, раніше на Волині скажений бродячий кіт подряпав п'ятьох місцевих жителів, після чого в населеному пункті запровадили 60-денний карантин.
