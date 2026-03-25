11:46  25 березня
На Одещині 15-річний хлопець "замінував" школу заради жарту
09:34  25 березня
На Житомирщині чоловік проломив голову 10-річному хлопчику: дитина в реанімації
08:39  25 березня
На Хмельниччині п'яний чоловік викрав авто знайомої і застряг у багнюці
UA | RU
UA | RU
25 березня 2026, 14:10

На Дніпропетровщині вівчарка пошматувала обличчя дівчині під час стріму в TікТоk

Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Інцидент стався у Кривому Розі. Там дівчина постраждала від нападу тварини

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Це сталось під час стріму в TікТоk, який вела постраждала. Хлопець дівчини має двох німецьких вівчарок. Молодша тварина вкусила дівчину, коли та вечеряла. Після укусів у постраждалої пошкоджені ніс та верхня губа, наклали кілька десятків швів.

Що стосується нападу тварини на дівчину під час стріму в TікТоk, інформацію підтвердили правоохоронці. Цей інцидент стався 14 березня. Що сталось із твариною - невідомо. За словами місцевих жителів, тварину більше не бачили.

Нагадаємо, раніше на Волині скажений бродячий кіт подряпав п'ятьох місцевих жителів, після чого в населеному пункті запровадили 60-денний карантин.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
тварини соцмережі Дніпропетровська область
Віталій Портніков
Валерій Чалий
Валерій Пекар
Всі блоги »