Фото: поліція

У селі Фарбоване на Бориспільщині загорівся приватний житловий будинок. Подія сталася ввечері 1 жовтня

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Рятувальники ліквідували пожежу, однак під час огляду будинку виявили тіло його власниці – 85-річної жінки.

За попередньою версією, пожежа виникла через коротке замикання електропроводки. Остаточні висновки щодо причин займання встановлять фахівці ДСНС.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження.

Нагадаємо, вночі 1 жовтня на Прикарпатті під час пожежі загинули двоє людей. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла громадян 79 та 58 років.