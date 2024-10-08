Росіяни били по Нікопольщині дронами та артилерією: пошкоджені житлові будинки

фото: Сергій Лисак

Вчора ввечері та вночі окупанти продовжили тероризувати Нікопольщину. Загарбники обстрілювали район дронами-камікадзе та артилерією

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, неспокійно було у Нікополі, Марганці та Покровській громаді. Окупанти пошкоджені три приватні будинки.

"До пізнього вечора продовжувалися атаки на Нікопольщину. Ворог бив по Мирівській, Покровській і Марганецькій громадах. Обстрілював населені пункти з важкої артилерії", — йдеться в повідомленні.

На щастя, минулося без загиблих і постраждалих.

Очільник регіону додав, що вночі над областю сили ППО збили ворожий "шахед".

Нагадаємо, вночі 7 жовтня російські війська завдали удару по підприємству в Павлограді. Виникла пожежа, яку рятувальники локалізували.