Росіяни били по Нікопольщині дронами та артилерією: пошкоджені житлові будинки
Вчора ввечері та вночі окупанти продовжили тероризувати Нікопольщину. Загарбники обстрілювали район дронами-камікадзе та артилерією
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
За його словами, неспокійно було у Нікополі, Марганці та Покровській громаді. Окупанти пошкоджені три приватні будинки.
"До пізнього вечора продовжувалися атаки на Нікопольщину. Ворог бив по Мирівській, Покровській і Марганецькій громадах. Обстрілював населені пункти з важкої артилерії", — йдеться в повідомленні.
На щастя, минулося без загиблих і постраждалих.
Очільник регіону додав, що вночі над областю сили ППО збили ворожий "шахед".
Нагадаємо, вночі 7 жовтня російські війська завдали удару по підприємству в Павлограді. Виникла пожежа, яку рятувальники локалізували.