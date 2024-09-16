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16 вересня 2024, 23:49

Коломойський втратив громадянство однієї з європейських держав, — ЗМІ

16 вересня 2024, 23:49
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фото: t.me/graty_me
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Українського олігарха Ігоря Коломойського позбавили громадянства Кіпру. Влада країни заявляє, що громадянство було отримано «шляхом шахрайства, неправдивих уявлень і приховування істотних фактів»

Про це повідомляє місцеве видання Phileleftheros, передає RegioNews.

За даними видання, у рішенні влади Кіпру, ухваленому 9 квітня 2024 року, йдеться про те, що Коломойський і до, і після натуралізації був "сумнівною особою", і надання йому громадянства створило для Кіпру як держави великі репутаційні ризики.

Процес натуралізації Коломойського у Кіпрі завершився у 2010 році. Однак, як зазначає видання, в заяві на отримання громадянства Коломойський не згадав нічого про кримінальну справу щодо ухиляння від сплати податків у Росії в 2008 році.

Також влада Кіпру вказує, що в Коломойського, крім кіпрського й українського громадянства, із 1995 року є ще й ізраїльське. Окрім того, у документах згадується про його кримінальне переслідування в Україні за низкою епізодів та його затримання у 2023 році.

Нагадаємо, Ігор Коломойський перебуває під вартою з вересня 2023 року. Цей запобіжний захід йому призначили в межах справи СБУ/БЕБ — правоохоронці підозрюють Коломойського в шахрайстві та відмиванні коштів.

9 травня цього року суд також обрав Коломойському запобіжний захід у справі про замовне вбивство.

Зазначимо, спершу Коломойського відправили під варту з альтернативою застави у 3,8 мільярда гривень. Адвокати бізнесмена неодноразово клопотали про зміну запобіжного заходу. Суд також кілька разів зменшував заставу Коломойському.

29 серпня суд скасував запобіжний захід в одній зі справ, порушених проти Коломойського. Йдеться про заставу у розмірі 1,877 млрд грн. Однак він залишиться у СІЗО, оскільки досі є чинним запобіжний захід по іншій справі.

Читайте також: Як змінилися статки Коломойського за рік його перебування у в'язниці — дані Forbes

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