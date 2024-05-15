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Суд відправив за ґрати жителя Кам’янського, який наніс 8-річному хлопчику тяжкі травми

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Чооловік, проживаючи разом з п’ятьма дітьми дружини та її сестри, поки жінки працювали за кордоном, на ґрунті гніву через вади здоров’я 8-річного племінника побив його кулаками та ременем.

Дитину госпіталізували до лікарні у важкому стані. Наразі хлопчик перебуває з матір’ю.

Зловмиснику призначено покарання у виді 7 років тюрми.

До набрання вироком законної сили 44-річний засуджений перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, правоохоронці затримали чоловіка у березні, коли дитину госпіталізували до реанімації з численними важкими травмами.