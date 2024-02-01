У Дніпрі затримали нелюда, який вбив 11-річну дівчинку

фото: прокуратура

Житель Дніпра завдав дитині численні ножові поранення, від яких вона померла

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

"Ввечері 29 січня на одній із вулиць Дніпра під час словесного конфлікту підозрюваний наніс численні удари ножем у різні частини тіла 11-річній дівчинці. Від отриманих травм дитина померла”, – розповіли в прокуратурі.

Правоохоронці розшукали та затримали зловмисника. Вилучили знаряддя злочину – ніж.

Затриманому повідомили про підозру за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство малолітньої дитини). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, у Києві чоловік влаштував різанину у власному домі – ледь не вбив матір та сестру.