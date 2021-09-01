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01 вересня 2021, 10:06 124

У Дніпрі вандали за пів години зламали 16 урн у парку

01 вересня 2021, 10:06 124
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Фото: gorod.dp.ua
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У парку ім. Гагаріна в Дніпрі двоє молодих людей пошкодили 16 урн, збиваючи їх ногами та руками. Люди, які перебували в цей час в парку ніяк на це не реагували

Як передає RegioNews, про це передавати в адміністрації парку.

"Близько опівночі двоє молодих людей, "прогулюючись" по нашому парку, трощили урни. У підсумку - 16 зламаних урн за 30 хвилин такого відпочинку", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що трощення урн як мінімум двічі відбувалося поруч з іншими відвідувачами парку. "Були свідки того, що ці двоє не пропустили жодної урни, пробігаючи по центральній алеї туди-сюди - але ніхто не відреагував", - додали в адміністрації.

Раніше повідомлялося, що на Сумщині чоловік пошкодив могили, щоб здати металеві елементи в пункт прийому вторсировини.

поліція події парк Дніпро вандали

 
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