У Дніпрі вандали за пів години зламали 16 урн у парку

Фото: gorod.dp.ua

У парку ім. Гагаріна в Дніпрі двоє молодих людей пошкодили 16 урн, збиваючи їх ногами та руками. Люди, які перебували в цей час в парку ніяк на це не реагували

Як передає RegioNews, про це передавати в адміністрації парку.

"Близько опівночі двоє молодих людей, "прогулюючись" по нашому парку, трощили урни. У підсумку - 16 зламаних урн за 30 хвилин такого відпочинку", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що трощення урн як мінімум двічі відбувалося поруч з іншими відвідувачами парку. "Були свідки того, що ці двоє не пропустили жодної урни, пробігаючи по центральній алеї туди-сюди - але ніхто не відреагував", - додали в адміністрації.

Раніше повідомлялося, що на Сумщині чоловік пошкодив могили, щоб здати металеві елементи в пункт прийому вторсировини.