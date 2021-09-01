В Днепре вандалы за полчаса сломали 16 урн в парке

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В парке им. Гагарина в Днепре двое молодых людей повредили 16 урн, сшибая их ногами и руками. Люди, которые находились в это время в парке никак на это не реагировали

Как передает RegioNews, об этом сообщили в администрации парка.

"Около полуночи два молодых человека, "прогуливаясь" по нашему парку, крушили урны. В итоге - 16 сломанных урн за 30 минут такого отдыха", - говорится в сообщении.

Отмечается, что крушение урн как минимум дважды происходило рядом с другими посетителями парка. "Были свидетели того, что эти двое не пропустили ни одной урны, пробегая по центральной аллее туда-сюда - но никто не отреагировал", - добавили в администрации.

Ранее сообщалось, что на Сумщине мужчина повредил могилы, чтобы сдать металлические элементы в пункт приема вторсырья.