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01 сентября 2021, 10:06 124

В Днепре вандалы за полчаса сломали 16 урн в парке

01 сентября 2021, 10:06 124
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Фото: gorod.dp.ua
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В парке им. Гагарина в Днепре двое молодых людей повредили 16 урн, сшибая их ногами и руками. Люди, которые находились в это время в парке никак на это не реагировали

Как передает RegioNews, об этом сообщили в администрации парка.

"Около полуночи два молодых человека, "прогуливаясь" по нашему парку, крушили урны. В итоге - 16 сломанных урн за 30 минут такого отдыха", - говорится в сообщении.

Отмечается, что крушение урн как минимум дважды происходило рядом с другими посетителями парка. "Были свидетели того, что эти двое не пропустили ни одной урны, пробегая по центральной аллее туда-сюда - но никто не отреагировал", - добавили в администрации.

Ранее сообщалось, что на Сумщине мужчина повредил могилы, чтобы сдать металлические элементы в пункт приема вторсырья.

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