12:14  19 серпня
Кравчук вперше пропустить парад до Дня Незалежності: що сталося
13:38  19 серпня
ЄС визнав українські COVID-сертифікати - Шмигаль
08:11  19 серпня
Через обстріли на Донбасі загинув ще один захисник України
UA | RU
UA | RU
19 серпня 2021, 13:08 2621

Прощання з мером Кривого Рога Павловим продовжили через велику кількість людей

19 серпня 2021, 13:08 2621
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

У Кривому Розі триває церемонія прощання із тілом загиблого мера Костянтина Павлова

Про це пише RegioNews з посиланням на відео телеканалу ОТВ Днепр.

За планом проведення заходів, церемонія мала закінчитися об 11:30. Церемонія прощання із загиблим була продовжена через велику кількість людей.

Поруч із труною був нардеп Ілля Кива, ексмер Кривого Рогу Юрій Вілкул та його син Олександр Вілкул.

Нагадаємо, 15 серпня місцеві Telegram-канали повідомили про вбивство мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Згодом у поліції підтвердили смерть Павлова.

Його знайшли біля входу на веранду в будинку в селі Вільне Криворізького району із вогнепальним пораненням. У мережі оприлюднили також моторошні фото з місця події.

У МВС повідомили, що за фактом події відкрили кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

Як відомо, Павлов переміг на виборах мера Кривого Рогу в грудні 2020 року. Він був кандидатом від ОПЗЖ.

У другому турі він переміг кандидата від партії президента Володимира Зеленського "Слуга народу".

Після смерті Павлова тимчасово виконуючим обов'язки мера Кривого Рогу буде секретар міськради Олександр Котляр від "Слуги народу".

Раніше стали відомі деякі подробиці щодо смерті мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. За даними Telegram-каналів, перед смертю Павлов очистив історію листування у месенджерах.

Згодом з'явилося відео з камери відеоспостереження та була знайдена записка, написана рукою Павлова.

Слуга народа ОПЗЖ МВС Кривий Ріг депутати

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Метаморфози Слов'янська: як мер Лях, обвинувачений у колаборації, став головою ВЦА
Кличко vs Зеленський: кулуарна битва за Київ перетворюється у відкриту гру на виліт
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua