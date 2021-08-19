Прощання з мером Кривого Рога Павловим продовжили через велику кількість людей

Про це пише RegioNews з посиланням на відео телеканалу ОТВ Днепр.

За планом проведення заходів, церемонія мала закінчитися об 11:30. Церемонія прощання із загиблим була продовжена через велику кількість людей.

Поруч із труною був нардеп Ілля Кива, ексмер Кривого Рогу Юрій Вілкул та його син Олександр Вілкул.

Нагадаємо, 15 серпня місцеві Telegram-канали повідомили про вбивство мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Згодом у поліції підтвердили смерть Павлова.

Його знайшли біля входу на веранду в будинку в селі Вільне Криворізького району із вогнепальним пораненням. У мережі оприлюднили також моторошні фото з місця події.

У МВС повідомили, що за фактом події відкрили кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

Як відомо, Павлов переміг на виборах мера Кривого Рогу в грудні 2020 року. Він був кандидатом від ОПЗЖ.

У другому турі він переміг кандидата від партії президента Володимира Зеленського "Слуга народу".

Після смерті Павлова тимчасово виконуючим обов'язки мера Кривого Рогу буде секретар міськради Олександр Котляр від "Слуги народу".

Раніше стали відомі деякі подробиці щодо смерті мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. За даними Telegram-каналів, перед смертю Павлов очистив історію листування у месенджерах.

Згодом з'явилося відео з камери відеоспостереження та була знайдена записка, написана рукою Павлова.