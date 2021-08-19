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19 августа 2021, 13:08 2496

Прощание с мэром Кривого Рога Павловым продлили из-за наплыва людей

19 августа 2021, 13:08 2496
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В Кривом Роге продолжается церемония прощания с телом погибшего мэра Константина Павлова

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на видео телеканала ОТВ Днепр.

По плану проведения мероприятий, церемония должна была закончиться в 11:30. Церемония прощания с погибшим была продолжена из-за большого количества людей.

Рядом с гробом был нардеп Илья Кива, экс-мер Кривого Рога Юрий Вилкул и его сын Александр Вилкул.

Напомним, 15 августа местные Telegram-каналы сообщили об убийстве мэра Кривого Рога Константина Павлова. Впоследствии в полиции подтвердили смерть Павлова.

Его нашли у входа на веранду в доме в селе Вольное Криворожского района с огнестрельным ранением. В Сети обнародовали также жуткие фото с места происшествия.

В МВД сообщили, что по факту произошедшего открыли уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

Как известно, Павлов победил на выборах мэра Кривого Рога в декабре 2020 года. Он был кандидатом от ОПЗЖ.

Во втором туре он победил кандидата от партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа".

После смерти Павлова временно исполняющим обязанности мэра Кривого Рога будет секретарь горсовета Александр Котляр от "Слуги народа".

Ранее стали известны некоторые подробности относительно смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова. По данным Telegram-каналов, перед смертью Павлов очистил историю переписки в мессенджерах.

Впоследствии появилось видео с камеры видеонаблюдения и была найдена записка, написанная рукой Павлова.

Слуга народа ОПЗЖ МВД Кривой Рог депутаты

 
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