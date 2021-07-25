У Дніпрі після вживання шаурми сталося масове отруєння, - ЗМІ

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У Дніпрі після вживання шаурми до лікарні потрапили декілька людей

Як повідомив "Інформатор" з посиланням на слова одного з потерпілих і висновок лікарів, усі постраждалі - у важкому стані з гастроентеритом, пише RegioNews.

За попередньою інформацією видання, постраждалих, імовірно, може бути близько 15. Усі потерпілі напередодні їли шаурму біля одного з супермаркетів міста.

Як розповів один із госпіталізованих, в день, коли отруївся, крім шаурми нічого не їв. Погано стало через кілька годин після трапези.

Нагадаємо, нещодавно на Прикарпатті 16 дітей потрапили до лікарні через отруєння у таборі.