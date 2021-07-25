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25 июля 2021, 11:46 401

В Днепре после употребления шаурмы произошло массовое отравление, - СМИ

25 июля 2021, 11:46 401
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Рixabay
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В Днепре после употребления шаурмы в больницу попали несколько человек

Как сообщил "Информатор" со ссылкой на слова одного из пострадавших и заключение врачей, все пострадавшие - в тяжелом состоянии с гастроэнтеритом, пишет RegioNews.

По предварительной информации издания, пострадавших, вероятно, может быть около 15. Все пострадавшие накануне ели шаурму возле одного из супермаркетов города.

Как рассказал один из госпитализированных, в день, когда отравился, кроме шаурмы ничего не ел. Плохо стало через несколько часов после трапезы.

Напомним, недавно на Прикарпатье 16 детей попали в больницу из-за отравления в лагере.

Украина отравление СМИ Днепр больница

 
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