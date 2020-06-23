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23 червня 2020, 15:11 5

Під Нікополем обрушилася понтонна переправа - її споруджували замість мосту, який раніше зламався

23 червня 2020, 15:11 5
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Фото: Facebook
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У Дніпропетровській області зламалася понтонна переправа замінила міст, який впав під вагою фури. Переправа не витримала великий потік великовантажних автомобілів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на OrdzhoCity.

Вантажівки користувалися переправою, яка зрештою не витримала і коли на неї зійшов чергова вантажівка поламалася", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що правоохоронців на місці події немає, також не регулюється рух в об'їзд. Транспорт, який рухається з Нікополя та з боку Покриву, повертається назад і робить зайвий круг в 20 км.

Нагадаємо, 20 травня в селі Олексіївка Нікопольського району обвалився Олексіївський міст через затоку Каховського водосховища. В результаті обвалу В воду впав вантажний автомобіль MAN, який проїздив по мосту.

транспорт вода поліція міст авто
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