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23 июня 2020, 15:11 3

Под Никополем обрушилась понтонная переправа - ее сооружали вместо моста, который сломался ранее

23 июня 2020, 15:11 3
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Фото: Facebook
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В Днепропетровской области сломалась понтонная переправа заменившая мост, который рухнул под тяжестью фуры. Переправа не выдержала большой поток большегрузов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на OrdzhoCity.

Большегрузы пользовались переправой, которая в итоге не выдержала и когда на нее взошел очередной грузовик поломалась", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранителей на месте происшествия нет, также не регулируется движение в объезд. Транспорт, который двигается из Никополя и со стороны Покрова, возвращается обратно и делает лишний круг в 20 км.

Напомним, 20 мая в селе Алексеевка Никопольского района обрушился Алексеевский мост через залив Каховского водохранилища. В результате обвала в воду упал грузовой автомобиль MAN, который проезжал по мосту.

транспорт вода полиция мост авто
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