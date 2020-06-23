Под Никополем обрушилась понтонная переправа - ее сооружали вместо моста, который сломался ранее

Мост рухнул во время пресс-конференции Владимира Зеленского

Мост рухнул во время пресс-конференции Владимира Зеленского

Фото: Facebook

В Днепропетровской области сломалась понтонная переправа заменившая мост, который рухнул под тяжестью фуры. Переправа не выдержала большой поток большегрузов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на OrdzhoCity.

Большегрузы пользовались переправой, которая в итоге не выдержала и когда на нее взошел очередной грузовик поломалась", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранителей на месте происшествия нет, также не регулируется движение в объезд. Транспорт, который двигается из Никополя и со стороны Покрова, возвращается обратно и делает лишний круг в 20 км.

Напомним, 20 мая в селе Алексеевка Никопольского района обрушился Алексеевский мост через залив Каховского водохранилища. В результате обвала в воду упал грузовой автомобиль MAN, который проезжал по мосту.