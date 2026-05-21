Понад 40 тисяч споживачів на Київщині залишилися без світла через негоду

Фото ілюстративне

У Київській області через негоду без електропостачання залишилися понад 40 тисяч осель

Про це повідомила компанія ДТЕК Київські регіональні електромережі, передає RegioNews .

Зазначається, що через сильні дощі та пориви вітру ситуація в енергосистемі області залишається складною. Попри безперервну роботу енергетиків, стихія зумовлює нові пошкодження мереж.

Бригади продовжують працювати, щоб якомога швидше повернути світло до будинків.

Громадян закликають бути особливо обережними, не наближатися до обірваних або провислих ліній електропередач, не торкатися дротів чи металевих конструкцій, які можуть бути під напругою, та за можливості обмежити перебування надворі під час негоди. У разі виявлення пошкоджень слід одразу інформувати відповідні служби.

Нагадаємо, що внаслідок негоди 27 квітня у Київській області знеструмлені 30 ліній електропередачі, без світла залишаються 15 тисяч споживачів.