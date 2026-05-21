21:30  21 травня
У Житомирі пенсіонер на мотоциклі влетів у іномарку
20:58  21 травня
Майже 30 атак за добу: ворог накрив вогнем чотири райони Дніпропетровщини, є постраждалі
20:55  21 травня
На Львівщині чоловік жорстоко побив палицею собаку сусідки
UA | RU
UA | RU
21 травня 2026, 22:52

Понад 40 тисяч споживачів на Київщині залишилися без світла через негоду

21 травня 2026, 22:52
Читайте также на русском языке
Фото ілюстративне
Читайте также
на русском языке

У Київській області через негоду без електропостачання залишилися понад 40 тисяч осель

Про це повідомила компанія ДТЕК Київські регіональні електромережі, передає RegioNews.

Зазначається, що через сильні дощі та пориви вітру ситуація в енергосистемі області залишається складною. Попри безперервну роботу енергетиків, стихія зумовлює нові пошкодження мереж.

Бригади продовжують працювати, щоб якомога швидше повернути світло до будинків.

Громадян закликають бути особливо обережними, не наближатися до обірваних або провислих ліній електропередач, не торкатися дротів чи металевих конструкцій, які можуть бути під напругою, та за можливості обмежити перебування надворі під час негоди. У разі виявлення пошкоджень слід одразу інформувати відповідні служби.

Нагадаємо, що внаслідок негоди 27 квітня у Київській області знеструмлені 30 ліній електропередачі, без світла залишаються 15 тисяч споживачів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київська область негода світло
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
"Декларацію ми здали вчасно": ведучий Ігор Кондратюк розповів, скільки заробляє
21 травня 2026, 23:55
Співачка Оля Цибульська шокувала, скільки вона платить за комуналку
21 травня 2026, 23:30
Бензин в Україні подорожчав: які ціни на АЗС
21 травня 2026, 22:30
Ворог атакував Київський район Харкова: безпілотник влучив поблизу торговельного центру
21 травня 2026, 22:09
Атака на Дніпро: кількість поранених зросла, серед постраждалих — троє дітей
21 травня 2026, 21:40
У Житомирі пенсіонер на мотоциклі влетів у іномарку
21 травня 2026, 21:30
У Дніпрі підлітки влаштували небезпечні ігри посеред проїжджої частини
21 травня 2026, 21:15
Суд обрав запобіжні заходи учасникам "газової" схеми на Прикарпатті
21 травня 2026, 21:15
Майже 30 атак за добу: ворог накрив вогнем чотири райони Дніпропетровщини, є постраждалі
21 травня 2026, 20:58
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Остап Дроздов
Сергій Фурса
Геннадій Друзенко
Всі блоги »