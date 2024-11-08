На Чернігівщині знешкодили бойову частину ворожого дрона, яка не здетонувала

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Після однієї з нещодавніх повітряних атак на Чернігівщині виявили ворожий ударний безпілотник

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Бойова частина дрона не здетонувала. Оглянувши пошкоджений БПЛА, вибухотехніки вилучили бойову частину від корпусу, а потім вивезли її в безпечне місце та знищили шляхом підриву.

Нагадаємо, раніше в полі біля одного з населених пунктів Вінницької області місцеві аграрії знайшли великі залізні кулі від крилатої ракети Х-101. Ворожі боєприпаси, ймовірно, залишились ще з серпневого масованого обстрілу.