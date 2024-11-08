На Черниговщине обезвредили боевую часть вражеского дрона, которая не сдетонировала

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После одной из недавних воздушных атак на Черниговщине обнаружили вражеский ударный беспилотник

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Боевая часть дрона не сдетонировала. Осмотрев поврежденный БПЛА, взрывотехники изъяли боевую часть от корпуса, а затем вывезли в безопасное место и уничтожили путем подрыва.

Напомним, ранее в поле возле одного из населенных пунктов Винницкой области местные аграрии обнаружили большие железные шары от крылатой ракеты Х-101. Вражеские боеприпасы, вероятно, остались еще из августовского массированного обстрела.