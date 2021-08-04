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04 серпня 2021, 21:20 1349

На Чернігівщині чоловік підпалив авто депутата місцевої ради

04 серпня 2021, 21:20 1349
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Слідчі Прилуцького районного відділу поліції вручили повідомлення про підозру 31-річному чоловіку з Донеччини, який днями підпалив автомобіль депутата обласної ради

Про це пише RegioNews з посиланням на Сектор комунікації поліції Чернігівської області.

Зазначається, що жертвою палія став позашляховик який перебував у користуванні директора переробного підприємства, депутата обласної ради. Автівка знаходилася у дворі садиби користувача.

"У результаті комплексу оперативно - розшукових заходів поліцейські встановили, що до злочину може бути причетний 31-річний уродженець Донеччини. Правоохоронці також підозрюють його у підпалі будинку підприємця у Бориспільському районі Київщини. Чоловік нещодавно звільнився з місць позбавлення волі (неодноразово притягувався до відповідальності за скоєння злочинів на території Харківської області, в тому числі умисного вбивства)", - підкреслюється у повідомлені

Під час обшуку правоохоронці вилучили у чоловіка декілька мобільних телефонів, сім-картки, банківські картки, ноутбук, патрони до нарізної зброї, гроші тощо.

Поліцейські Чернігівської та Київської областей інкримінують чоловікові умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу (стаття 194 Кримінального кодексу України). Особу поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Нагадаємо, що 19 травня на подвір'я депутата Черкаської міськради кинули "коктейль Молотова"

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