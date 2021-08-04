На Черниговщине мужчина поджег авто депутата местного совета

Следователи Прилуцкого районного отдела полиции вручили сообщение о подозрении 31-летнему мужчине из Донецкой области, который на днях поджег автомобиль депутата областного совета

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Сектор коммуникации полиции Черниговской области.

Отмечается, что жертвой поджигателя стал внедорожник который находился в пользовании директора перерабатывающего предприятия, депутата областного совета. Машина находилась во дворе усадьбы пользователя.

"В результате комплекса оперативно - розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению может быть причастен 31-летний уроженец Донетчины. Правоохранители также подозревают его в поджоге дома предпринимателя в Бориспольском районе Киевской области. Мужчина недавно освободился из мест лишения свободы (неоднократно привлекался к ответственности за совершение преступлений на территории Харьковской области, в том числе умышленного убийства)", - подчеркивается в сообщении

Во время обыска правоохранители изъяли у мужчины несколько мобильных телефонов, сим-карты, банковские карточки, ноутбук, патроны к нарезному оружию, деньги и тому подобное.

Полицейские Черниговской и Киевской областей мужчине инкриминируют умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога (статья 194 Уголовного кодекса Украины). Лицо помещено в изолятор временного содержания.

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