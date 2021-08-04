08:51  04 августа
COVID в Украине: за сутки выявили почти тысячу новых случаев заражения
11:02  04 августа
В Украину прибыли полмиллиона доз вакцины AstraZeneca
17:49  04 августа
Оккупанты на Донбассе снова пять раз сорвали "тишину"
UA | RU
UA | RU
04 августа 2021, 21:20 1770

На Черниговщине мужчина поджег авто депутата местного совета

04 августа 2021, 21:20 1770
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Следователи Прилуцкого районного отдела полиции вручили сообщение о подозрении 31-летнему мужчине из Донецкой области, который на днях поджег автомобиль депутата областного совета

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Сектор коммуникации полиции Черниговской области.

Отмечается, что жертвой поджигателя стал внедорожник который находился в пользовании директора перерабатывающего предприятия, депутата областного совета. Машина находилась во дворе усадьбы пользователя.

"В результате комплекса оперативно - розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению может быть причастен 31-летний уроженец Донетчины. Правоохранители также подозревают его в поджоге дома предпринимателя в Бориспольском районе Киевской области. Мужчина недавно освободился из мест лишения свободы (неоднократно привлекался к ответственности за совершение преступлений на территории Харьковской области, в том числе умышленного убийства)", - подчеркивается в сообщении

Во время обыска правоохранители изъяли у мужчины несколько мобильных телефонов, сим-карты, банковские карточки, ноутбук, патроны к нарезному оружию, деньги и тому подобное.

Полицейские Черниговской и Киевской областей мужчине инкриминируют умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога (статья 194 Уголовного кодекса Украины). Лицо помещено в изолятор временного содержания.

Напомним, что 19 мая во двор депутата Черкасского горсовета бросили "коктейль Молотова"

поджог полиция имущество авто Черниговская область

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Не тот Чаус: кому Зеленский отдает Черниговскую область
Переформатирование большинства в Закарпатском облсовете. Можно ли поздравить Балогу с удачным реваншем?
Все публикации »
Янина Соколовская
Вадим Денисенко
Игорь Попов
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram